Вспышка африканской чумы свиней. В Харькове введен карантин, торговля свининой частично ограничена

Все постройки и станки я поубирал, корыто... Попалил. ну практически чистая территория.

Содержать свиней, говорит житель села Белаши Василий Поздняков, не сможет минимум полтора года, а то и два. В домашнем хозяйстве у мужчины было две свиньи, в начале января умерла первая, спустя несколько дней заболел и хряк - после отобранных проб биоматериала специалисты сообщили - это африканская чума.

Василий Поздняков, житель села Белаши:

Зарезали, вскрыли, вызвали из Харькова представителей, ну и обнаружили на другой день, что это чума.

Василий говорит, свиноматка через месяц должна была привести поросят. Всех животных собирались продать, чтобы закрыть свои долги, которые накопились после длительного лечения его жены. Теперь надеятся на денежную компенсацию от властей.

Василий Поздняков, житель села Белаши:

Жінка болела, перенесла за прошлый год несколько операций, всю технику, фермерское хозяйство пришлось продать практически, чтоб закрыть этот долг, ну еще тысяч 20 мы остались еще в долгу. Ну мы планировали, располагали на свиней, что опоросится, часть поросят продадим, свиноматку продадим, хряка и закроем этот долг.

В обладминистрации обещают, компенсацию получат все владельцы свиней, пораженных африканской чумой, которые были или будут уничтожены в ближайшее время. Этот случай вируса чумы в Харьковской области с начала года не единичный, их зафиксировано в 2017-м уже три. Сожгли чуть меньше десятка голов в Дергачевском районе и Балаклейском, еще около 6 десятков свиней умертвят и сожгут в Барвенковском районе. В связи со вспышкой африканской чумы свиней в Харькове и вблизи зон, где находился очаг инфекции, объявлен карантин. До конца февраля на рынках, в магазинах и супермаркетах города частично введен запрет на торговлю свининой, продавать можно только продукцию приобретенную на мясокомбинатах.

Александр Нездюр, директор деп. АПР ХОГА:

Запрет торговли мясом живым, убой животных должен производиться только в специализированных местах - это бойни. И после этого, реализовываться на рынках.

В данный момент вспышки африканской чумы свиней зафиксированы не только на Харьковщине, а и в других областях Украины - Донецкой, Луганской и Херсонской.