Взрывчатку в "Детском мире" не нашли

24 апреля 2017 г. 15:21
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В ходе проверки никакой взрывчатки или других опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация о том, что в магазине, расположенном на площади Конституции, 9 находится взрывчатка, поступило в Шевченковский отдела полиции сегодня около 12:45.

Правоохранители эвакуировали 250 человек, провели тщательный осмотр 3 этажей здания и прилегающей территории, общей площадью 6012 м. Кв. Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Сейчас полицией осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

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