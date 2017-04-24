Взрывчатку в "Детском мире" не нашли

В ходе проверки никакой взрывчатки или других опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация о том, что в магазине, расположенном на площади Конституции, 9 находится взрывчатка, поступило в Шевченковский отдела полиции сегодня около 12:45.

Правоохранители эвакуировали 250 человек, провели тщательный осмотр 3 этажей здания и прилегающей территории, общей площадью 6012 м. Кв. Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Сейчас полицией осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.