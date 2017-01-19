За полтора месяца пожарные больше сотни раз выезжали на помощь застрявшим водителям

За период с 1-го декабря 2016-го по 19 января 2017-го года за помощью к спасателям водители застрявшего автотранспорта обращались более 150 раз. Такие данные озвучил на пресс-конференции помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. Причем это были как водители, пострадавшие от погодных условий, так и те, кто понадеялся на свои навигаторы.

Чаще всего помощь спасателей заключалась в том, чтоб вытолкнуть автомобиль на дорогу.

Сложнее всего было со «скорыми», где важную роль играла каждая минута.

Если нужно было, наши ребята брали в пожарный автомобиль медиков и человека, которому нужно было оказывать помощь медицинскую и перевозили в лечебные учреждения, а потом уже автомобиль сам доезжал до этого лечебного учреждения,

- отметил Игорь Лупандин.