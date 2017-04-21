Железная дорога намерена с лета повысить тарифы

ПАО Укрзалізниця планирует повысить тарифы на грузоперевозки на 20-25% в 2017 г. Об этом заявил член правления компании Иренеуш Василевский.

При этом он добавил, что компания отказалась от идеи повысить тарифы на 40%. Василевский напомнил, что Укрзалізниця планировала повысить железнодорожные тарифы на грузоперевозки с февраля текущего года. При этом минимальный рост тарифов мог бы составить 25%, максимальный - 40%. В итоге было принято решение остановиться на минимальном росте тарифов и при этом отложить их повышение.

Топ-менеджер Укрзалізниці добавил, что компания надеется на повышение тарифов с 1 июня 2017 г. на 20-25%, вследствие чего может дополнительно заработать 7 млрд грн.