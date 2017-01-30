 

Жестокое ограбление на Харьковщине: спящего старика убили молотком

30 января 2017 г. 17:34
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27 января в пос.Высокий жена обнаружила тело своего 67-летнего мужа с резаной раной головы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали двух подозреваемых – безработных мужчин 42 и 35 лет из пос.Южное. Один из них уже был судим за имущественные преступления.
Установлено, что 24 января пенсионер распивал алкоголь со своими знакомыми. После застолья они разошлись, но потом вернулись ради наживы.

Злоумышленники пробрались в дом через окно и стали бить спящего хозяина дома молотком по голове.
После того, как они убедились, что мужчина мертв, злоумышленники забрали из дома электроинструменты, мобильный телефон и деньги.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данных преступлений. Им грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следствие продолжается.

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