 

АТО: боевики обстреляли 15 населенных пунктов, пятеро военных ранены

24 февраля 2017 г. 19:59
Источник: Укринформ
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По состоянию на 18.00 24 февраля на Донбассе зафиксировано 47 вражеских обстрелов. Пятеро украинских военных получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово, и Широкино. По Широкино – огонь вели и БМП противника", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из минометов различных калибров неоднократно – Троицкое, Дачу, Зайцево, Авдеевку. Также с гранатометов в течение всего дня – Авдеевку, Майорськ, Зайцево, Пески, Луганское.

На Луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоолександровку, Троицкое и Новозвановку.

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