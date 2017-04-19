Аудитор для НАБУ: экс-прокурор США подтвердила участие в конкурсе

Бывший федеральный прокурор США, опытный адвокат и основатель юридической компании в Калифорнии Boersch Shapiro LLP Марта Борщ подтвердила свое участие в конкурсе на должность независимого аудитора для Национального антикоррупционного бюро.

В комментарии Укринформу она объяснила причины своего решения помочь Украине в борьбе с коррупцией.

"Я согласилась, чтобы мое имя было внесено на рассмотрение в качестве кандидата для возможного назначения в состав аудиторского комитета", - отметила юрист.

По ее словам, она осознает, что сейчас происходит процесс отбора всего трех аудиторов из большего количества кандидатов, который будет продолжаться до начала мая.

Отвечая на вопрос, почему она согласилась участвовать в этом процессе, юрист подчеркнула, что считает проведение аудита НАБУ правильной идеей. По ее словам, роль независимого аудита заключается в том, чтобы оценить деятельность, которую выполняет Антикоррупционное бюро, и определить, являются ли эффективными эти усилия или нуждаются ли они в совершенствовании.

Она напомнила, что в течение длительного времени участвовала в антикоррупционных расследованиях, связанных, в том числе, с украинскими политиками. "У меня также есть значительный опыт работы в качестве федерального прокурора, занималась такого рода вопросами, и потому мне кажется, что это может оказаться полезными, что я смогу помочь", - объяснила юрист.