Барак Обама выступит с первой публичной речью после президентства

Экс-президент США Барак Обама выступит в понедельник, 24 апреля, в Чикаго с первой публичной речью после завершения президентского срока, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что Обама встретится со студентами университета Чикаго, где он сам преподавал конституционное право.

Бывший президент ранее обещал, что не уйдет из политики. Несколько месяцев после президентства он посвятил отдыху. Значительную часть этого периода он провел на Британских Виргинских островах в поместье бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 марта, президент США Дональд Трамп призвал Конгресс провести проверку возможных злоупотреблений властью, которые допустил его предшественник Барак Обама в преддверии президентских выборов 2016 года.