Боевики из артиллерии обстреляли жилой сектор Авдеевки, есть погибший

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16 февраля 2017 г. 20:56
Источник: Левый берег
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Мужчина 1973 года рождения умер в результате осколочных ранений.

Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки из артиллерии.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.

"Боевик нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Уже есть погибший - мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений", - написал он.

Информация о пострадавших уточняется.

Ночью прифронтовая Авдеевка снова подверглась обстрелу со стороны боевиков. В результате пострадали восемь домов, одно здание сгорело полностью.

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