Боевики из артиллерии обстреляли жилой сектор Авдеевки, есть погибший

Мужчина 1973 года рождения умер в результате осколочных ранений.

Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки из артиллерии.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.

"Боевик нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Уже есть погибший - мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений", - написал он.

Информация о пострадавших уточняется.

Ночью прифронтовая Авдеевка снова подверглась обстрелу со стороны боевиков. В результате пострадали восемь домов, одно здание сгорело полностью.