Боевики накрыли танковым огнем силы АТО под Марьинкой

21 апреля 2017 г. 19:50
Источник: Укринформ
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Ситуация на Донбассе остается контролируемой Вооруженными Силами Украины. С начала суток российско-террористические подразделения 21 раз нарушили режим "тишины".

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"На Приморском направлении противник огнем минометов калибра 120-мм накрывал защитников Новотроицкого. По защитникам Марьинки применял танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров бил по опорным пунктам в районе Водяного и Лебединского. Из автоматических гранатометов вел огонь по позициям в районе населенного пункта Гнутово. Из стрелкового оружия обстрелял морских пехотинцев возле Широкино. Вблизи Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении (в районе Троицкого) боевики обстреляли из 120-мм минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"По опорным пунктам рядом населенного пункта Пески враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник стрелял по защитникам Зайцево, а из противотанковых гранатометов – по защитникам Авдеевки", - доложили в штабе.

В пресс-центре сообщили, что по состоянию на 18.00 пятницы ранен один военный ВСУ.

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