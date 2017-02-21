 

Боевики обстреляли силы АТО на всех направлениях, ранен один военный, - штаб

21 февраля 2017 г. 19:58
Источник: РБК-Украина
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Боевики 35 раз обстреливали силы АТО

Боевики в течение дня, 21 февраля 2017 года, обстреливали позиции сил антитеррористической операции (АТО) на всех направлениях. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Всего зафиксировано 35 обстрелов. Один наш военный ранен", - говорится в сообщении.

В частности, на Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. Кроме того, по Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

"На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке вел огонь и снайпер", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Катериновку.  

Ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 20 февраля 2017 года, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, 9 военных получили ранения и травмы.

 

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