Боевики осуществляли вооруженные провокации во время Пасхальных праздников

Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО в течение Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения, нарушая минские договоренности.

Как отмечается на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук, 16 апреля зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ в том числе с применением запрещенного вооружения - 13 мин калибра 120 мм, 7 мин калибра 82 мм, АГС и стрелковое вооружение.

Обстрелы боевики осуществляли по позициям ВСУ, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Павлополь и Гнутово.

По инициативе украинской стороны СЦКК режим «Тишина» вводился 33 раза, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирного населения.

Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении вооруженных провокаций против военнослужащих ВСУ, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня.

Несмотря на провокационные действия со стороны боевиков украинская сторона твердо стоит на позиции вы