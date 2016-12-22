Для строительства метро в Харькове снесут дома

Семьдесят миллионов гривен - именно такую сумму выделили депутаты горсовета на строительство электродепо на Алексеевке. Построить его планируют в 2017 году, а на время работ, сообщили в департаменте строительства, будет даже перекрыта окружная - для удобства водителей предполагается открыть объездной путь. Еще 180 миллионов из горбюджета будут потрачены в следующем году на продолжение линии на Одесскую. Правда, не на само строительство, а на подготовительные работы.

Владимир Чумаков, дир.гордепартамента строительства

Это деньги необходимые на отселение. Это не все деньги. Потому что до конца мы не понимаем, сколько их нужно будет. Это отселение в зоне строительства метро

По предварительной информации, пока под отселение попадают 19 семей, которые проживают в частных домах. Речь идет о домовладениях, которые расположены между проспектом Гагарина и железнодорожными путями. Какие именно дома будут снесены, и какую компенсацию люди получат, в муниципалитете еще не уточняют. Сами жители зоны, которая граничит с будущей веткой подземки, говорят, о переселении еще не слышали. И большинство идею переезда воспринимает негативно.

Анжелика Лукьяненко, безработная

Ну вообще отрицательно, лучше бы, чтоб здесь жить, нам здесь удобно, привыкли уже

Галина Ганюкова, пенсионерка

Мы с удовольствием, у нас дом в болоте, плюс вот тут построила областная прокуратура, дышать нам нечем абсолютно

Что касается самого строительства подземки, то на эти работы деньги из бюджета пока не выделялись. Две станции - "Державинскую" и "Одесскую" - чиновники надеются осилить за кредитные средства. В мэрии говорят, все необходимые договоренности с представителями европейского банка реконструкции и развития уже достигнуты.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Сумма денег которое нам готово выделить ЕБРР составляет 320 миллионов евро, эти деньги будут выделены как банком, так и европейской инвестиционной компанией. И софинансирование на уровне города где-то до 80 миллионов

Правда, для того, чтобы получить финансирование Харькову необходимо получить еще и государственные гарантии. И как раз об этом, сообщил Кернес, сейчас ведутся переговоры с Кабмином.