 

Е-декларации это легализация наворованного, - Рабинович

11 января 2017 г. 17:47
Источник: Украинские новости
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Е-декларации украинских чиновников не противостоят коррупции, а лишь закрепляют за взяточниками наворованное. Об этом на днях заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Вместо регламентированного законом е-декларирования фактически произошла легализация сверхдоходов правительственных чиновников, депутатов, судей, прокуроров, которые, ни дня не работая в бизнесе, задекларировали миллионы налички и тысячи объектов элитной недвижимости и дорогого транспорта. При этом правоохранительные органы ничего не собираются делать, чтобы реально расследовать источники получения чиновниками сверхдоходов. Про декларации все скоро забудут, или даже уже забыли, — и что это, как не легализация наворованного?" — подчеркнул Вадим Рабинович.

По мнению парламентария, начатый в Украине процесс электронного декларирования не дает результатов в борьбе с коррупцией, потому как фактически не привлекает чиновников к ответственности. "Власть просто констатировала, что у нас страна состоявшегося бандитского капитализма. Все опять закрыли глаза — и не видят, как у какого-то мелкого прокурора или главы райадминистрации по 18 квартир и по 20 автомобилей, да еще и пару сот гектаров земельки с домами. Да если сложить сумму из их зарплат за 100 лет — и то такого не купишь. И что же это тогда? Отвечу: это банда, которая сделала из воров и коррупционеров “честных” по принципу: свой своего не выдаст", — убежден лидер партии "За життя".

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