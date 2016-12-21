 

"Электронный билет" в Харькове будет внедрять фирма Кернеса

21 декабря 2016 г. 13:19
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Депутаты утвердили на сессии введение единого электронного билета для проезда в городском транспорте.

Однако по данным открытых  источников, внедрять этот проект будет фирма, созданная людьми из  окружения городского головы.

По данным открытых реестров, конечными бенефициарными владельцами ООО «Финансовая компания «Платежный центр» указаны два человека Игорь Когут и Владимир Старченко, чьи фамилии постоянно фигурируют в списках фирм, близких к окружению мэра Геннадия Кернеса и которые особенно успешны в розыгрышах городских заказов.

Однако,  стоит отметить, что как только депутат Игорь Черняк  хотел на сессии вскрыть коррупционную составляющую вопроса, то  Кернес просто прервал его выступление и объявил голосование.

Видео: 

"Электронный билет" в Харькове будет внедрять фирма Кернеса - 21.12.2016

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