Энергетики угрожают обесточить российский космодром

Российская Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) намерена 9 января усилить ограничение поставок электроэнергии на объекты компании Дальспецстрой, которые могут затронуть строительные площадки космодрома Восточный (Амурская область).

Об этом сообщила Амурэнергосбыт (филиал ПАО ДЭК), передает Интерфакс.

"На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств Дальспецстроя по оплате электроэнергии достигла 17 млн рублей (около $282 тыс. – НВ Бизнес). Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ДЭК запланировала на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома", - говорится в сообщении.

По данным энергокомпании, 15 декабря текущего года должнику было направлено уведомление об ограничении объектов одной их главных строек России. Однако денежные средства на счета ДЭК не поступили, поэтому принято решение о введении режима ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия.