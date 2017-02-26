Евросоюз в понедельник окончательно утвердит безвиз для Грузии

Евросоюз в понедельник окончательно утвердит решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта.

Согласно сообщению, этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в понедельник, 27 февраля.

Вместе с отменой визового режима для Грузии, ЕС также окончательно одобрит новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран. Эти вопросы будут утверждены без обсуждения.

Согласно процедуре, после публикации решения, безвиз для Грузии начнет действовать через 20 дней.

Относительно Украины, как ожидается, процесс визовой либерализации должно продолжится 28 февраля, когда Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия начнут трехсторонние переговоры о проекте законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев. После дальнейшего голосования в Европарламенте и утверждения Советом ЕС безвизовых для Украины может вступить в силу через несколько месяцев.