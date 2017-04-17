ФСБ заявила о перекрытии канала поставки в Россию оружия из ЕС и Украины

Федеральная служба безопасности РФ заявила о перекрытии канала поставки в Россию оружия из стран Евросоюза и Украины.

Пресс-служба ведомства утверждает, что у членов группы изъяли 232 единицы оружия, а также 16 тысяч боеприпасов, ручные осколочные гранаты и наркотические вещества. Среди прочего силовики изъяли авиационную пушку времен Второй мировой войны.

"Из незаконного оборота изъято... 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов… более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ", - говорится на сайте ФСБ.

По делу проходят 54 члена группы в 24 субъектах России (входит ли в их число украинские Крым или Севастополь, которые не являются субъектами РФ, не уточняется), в их отношении проводятся следственные действия.

В результате пожара Украина потеряла 70% боеприпасов, которые хранились на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее Харьковской области. По оценкам главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, их стоимость составляет около 1 миллиарда долларов.