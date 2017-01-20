Генштаб озвучил результаты проверки в Ростовской области

16-19 января Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области Российской Федерации, чтобы определить, нарушала ли РФ положения Венского документа 2011 года, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Главная цель инспекции: проверить, действительно ли Российская Федерация проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (далее - ВД-2011)", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Результаты инспекции будут доведены до государств-участниц ОБСЕ в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия. Будет предоставлен официальный отчет о ходе инспекции указанного района.

Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Россией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ.

Представители Минобороны РФ сообщили инспекционной группе, что вблизи границ с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года.

Это противоречит информации, которую сама РФ предоставила государствам-участникам официальной сетью ОБСЕ в ноябре 2016 года. Тогда Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011.

Кроме этого, отметили в Генштабе, нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения.

Напомним, 19 января завершилась плановая трехдневная проверка Украины военной активности или ее отсутствия на территории заранее определенных военных частей РФ на территории Ростовской области