 

Глава Еврокомиссии о "безвизе" для украинцев: вопрос нескольких недель

20 декабря 2016 г. 18:36
Источник: УНИАН
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Граждане Украины будут свободны от визовых обязательств ЕС через несколько недель.

Об этом написал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в статье Standing by Ukraine для журнала Baltic Rim Economies, передает ЕвроПравда.

Он напомнил, что в 2010 году Еврокомиссия выдвинула перед Украиной ряд требований по реформам, которые она должна выполнить для визовой либерализации.

"После тщательной и длительной оценки мы пришли к выводу, что эти условия были соблюдены. Теперь мы должны соблюсти свою часть соглашения", - написал Юнкер.

"Я считаю, что украинские граждане будут свободны от обязанности получения визы в течение нескольких недель", - добавил президент Еврокомиссии.

Также он выразил надежду, что следующий транш макрофинансовой помощи Украине будет разблокирован в начале 2017 года.

Кроме того, по его словам, ЕС продолжит прилагать усилия для решения конфликта на востоке Украины дипломатическими средствами и путем обеспечения полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Именно поэтому ЕС настаивает на полной реализации Минских договоренностей, начиная с полного и надлежащего режима прекращения огня", - написал он.

"С нашей стороны мы будем продолжать делать все от нас зависящее чтобы помочь этой большой европейской нации снова стать на ноги", - подчеркнул Юнкер.

Раньше с сайта Европейского парламента исчезла дата рассмотрения безвизового режима для украинцев.

Секретариат Европейского парламента получил указание убрать с веб-сайта индикативную дату голосования по безвизовому режиму для Украины, чтобы не создавать "некорректные негативные ожидания".

 

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