 

Инструкторы из США вскоре начнут обучать сотню украинских сержантов

16 января 2017 г. 16:18
Источник: Интерфакс-Украина
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На базе 197 Центра подготовки сержантов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ("Десна", Черниговская область) инструкторы из США проведут курс подготовки 100 сержантов ВСУ.

"Уже около трех лет в поселке Десна на Черниговщине продолжаются курсы лидерства и курсы инструкторов... во время занятий каждый слушатель готовится по теоретическим и практическими направлениями, сдает экзамены и проходит достаточно сложные тестирования. Это в дальнейшем даст выпускнику возможность вести подготовку сержантов уже в своих воинских частях", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник.

Инструкторы-сержанты, работающие с Центре, прошли подготовку в Вооруженных силах Литвы.

"Планируется, что в скором времени на базе Центра специалисты из США будут передавать опыт и обучать более 100 украинских сержантов", - говорится в сообщении.

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