 

Из-за миграционного указа Трампа в суды обратились около 100 IT-компаний

06 февраля 2017 г. 13:41
Источник: Левый берег
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Американские технологические компании подготовили экспертное заключение для заседания Апелляционного суда девятого округа по поводу указа президента США Дональда Трампа запретить въезд в США жителям семи стран.

Об этом пишет The Washington Post.

В создании заключения принимали участие эксперты из 97 компаний, в том числе Apple, Google и Uber. В их число также вошли аналитики из Facebook, Twitter, Netflix, eBay, Mozilla и Microsoft.

"Данный указ – это уход от принципов справедливости и предсказуемости, которые были главными для иммиграционной системы США на протяжении более 50 лет. Он наносит значительный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компаний", - говорится в заключении.

Напомним, 28 января Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики. Согласно указу, въезд жителям семи стран, где основной религией является ислам, запрещен на 90 дней. Прием беженцев в США ограничен на 120 дней.

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