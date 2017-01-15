Капитан ВСУ погиб в Новоалександровке

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15 января 2017 г. 13:33
Источник: Корреспондент
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В Новоалександровке в Луганской области в результате обстрела боевиками из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) погиб офицер ВСУ. Об этом сообщил пресс-офицер сектора Луганск Дмитрий Завтонов.

"Во время обстрела из ПТРК в Новоалександровке ранения получил младший лейтенант, капитан, к сожалению, погиб. Раненому была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу", – сообщил пресс-офицер.

По словам Завтонова, о состоянии раненого на данный момент ничего неизвестно, но ранения младший лейтенант получил серьезные.

Видео: 

На луганском направлении не прекращаются обстрелы. За сутки боевики открывали огонь 12 раз, - штаб

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