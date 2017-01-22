Карикатура на трагедию. Charlie Hebdo получат иск в суд за насмешку над лавиной в Италии

Иларио Лаккетта, мэр итальянского города Фариндола, рядом с которым располагается отель, заваленный снегом в результате лавины, подаст в суд на Charlie Hebdo за карикатуру на этот инцидент.

Об этом сообщает Rainews24.

Французское издание Charlie Hebdo опубликовало в Facebook карикатуру, на которой изображена фигура Смерти, что катится с горы, с двумя косами вместо лыжных палок. Подписи к рисунку свидетельствуют: "Выпал снег. Но он будет не для всех".

Лаккетта назвал этот рисунок оскорбительным и заявил, что начал готовить иск в суд на французское издание.

Напомним, что 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии.

В результате схода лавины из-за землетрясения, под снегом оказалась здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо. Позже спасателям удалось добраться до места трагедии, сообщается о большом количестве погибших. Под снежными завалами спасатели нашли живыми десять человек.