Климкин провел переговоры с Фриланд на украинском языке

В субботу, 18 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности состоялась первая встреча Министра иностранных дел Украины Павла Климкина с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщается на сайте МИД Украины.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы украинско-канадского двустороннего сотрудничества.

Министры обменялись мнениями относительно перспектив активизации украинско-канадской торговли после вступления в силу соглашения о свободной торговле между двумя государствами.

Павел Климкин проинформировал собеседницу о ситуации на Донбассе, в частности, относительно недавней эскалации насилия в районе Авдеевки, вызванной российскими военными и поддерживаемыми Россией боевиками, а также в отношении многочисленных нарушений прав человека во временно оккупированных Россией АР Крым и Севастополе.

Христя Фриланд заверила в полной поддержке Канадой Украины в контексте агрессии России.

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев в Twitter отметил, что переговоры проводились исключительно на украинском языке.

Как сообщил Святослав Цеголко в Facebook , канадский министр иностранных дел Христя Фриланд также встретилась с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко приветствовал ратификацию канадским парламентом Соглашения о зоне свободной торговли между нашими странами и высказался за быструю ратификацию в Верховной Раде.

Собеседники также обсудили график межгосударственных встреч на высшем уровне.