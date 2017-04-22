Климкин: Решение суда в Гааге по делу против РФ приблизило Украину к привлечению Кремля к ответственности

Решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" приблизило момент привлечения Кремля к ответственности за его противоправные действия международного масштаба.

Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно объявленного 19 мая решения Международного суда ООН о частичном удовлетворении запроса Украины о применении временных мер в отношении России.

Также министр отметил, что решение суда ООН стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит использовать темин “терроризм”, даже при условии потребности “находить значительно более убедительные доказательства для защиты своей позиции”.

По его словам, Украина бесспорно довольна тем, что Международный суд ООН поддержал иск против России в части нарушения прав человека.

"Мы приветствуем четкое предписание относительно того, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности, относительно этнических крымских татар и украинцев. В течение последних трех лет Украина приложила немало усилий, чтобы защитить права граждан Украины в оккупированном Москвой Крымском полуострове", - сказал министр.

Он также напомнил, что запрос Украины о применении временных мер в РФ по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не был поддержан.

"Мы уважаем это решение и понимаем, что требования к уровню доказательной базы в этом деле являются высокими. Признаем, что представленные доказательства для доказательства сознательного намерения России осуществлять убийства гражданских лиц оказались для Суда недостаточными. Важно, что собственно предоставления Россией поддержки боевикам не ставится под сомнение", - отметил глав МИД Украины.

Климкин заверил, что Украина удвоит усилия для сбора доказательств, необходимых для вынесения Международным судом ООН решения в отношении РФ по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

"В определенный срок они будут представлены Международному суду. Судебное решение лишь усилило нашу решимость добиться привлечения России к ответственности за ее преступления мирового масштаба, совершенные за последние три года на суверенной территории Украины", - заверил министр.

Он также подчеркнул, что Международный суд ООН впервые за всю историю своего существования рассматривал дело о террористической деятельности, финансируемой государством.

"Мы довольны тем, что первичную юрисдикцию Международного суда ООН в этой сфере было подтверждено. Убежден, что решение Суда в этом деле сохранит жизни многим гражданским лицам не только в Украине, но во всем мире в течение следующих десятилетий", - подчеркнул Климкин.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела. В частности, суд признал, что Украина доказала возможность временных мер в споре "Украина против России".

В то же время, суд не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но поддержал позицию Украины в вопросе расовой дискриминации в Крыму.

В МИД Украины заявили, что решение суда, который поддержал позицию украинской стороны в вопросе дискриминации оккупационных властей Крыма по национальному признаку, однако не признал финансирования Россией терроризма, является "конструктивным подходом".