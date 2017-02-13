 

Комбат ВСУ извинился перед крымскими татарами за нападение на базу "Аскер" в Чонгаре

13 февраля 2017 г. 15:28
Источник: Зеркало недели
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Командир 34 батальона 57 бригады ВСУ Сергей Шпанко принес свои извинения активистам организации "Аскер" и бойцам крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана в связи с вторжением на их базу возле Чонгара Херсонской области прошлой ночью.

Видеозапись эфира крымскотатарского телеканала ATR, на которой офицер ВСУ извиняется перед крымскотатарскими бойцами, опубликовал в Facebook и Youtube журналист Осман Пашаев.

"За вчерашние события приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами далее будем нести службу совместно", – заявил Шпанко, пообещав, что вооруженные силы помогут отремонтировать испорченное прошлой ночью имущество базы.

Видео: 

извинения командира 34 батальона 57 бригады

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