Комбат ВСУ извинился перед крымскими татарами за нападение на базу "Аскер" в Чонгаре

Командир 34 батальона 57 бригады ВСУ Сергей Шпанко принес свои извинения активистам организации "Аскер" и бойцам крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана в связи с вторжением на их базу возле Чонгара Херсонской области прошлой ночью.

Видеозапись эфира крымскотатарского телеканала ATR, на которой офицер ВСУ извиняется перед крымскотатарскими бойцами, опубликовал в Facebook и Youtube журналист Осман Пашаев.

"За вчерашние события приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами далее будем нести службу совместно", – заявил Шпанко, пообещав, что вооруженные силы помогут отремонтировать испорченное прошлой ночью имущество базы.