 

Ле Пен несет наибольший риск для Европы - Credit Suisse

09 марта 2017 г. 17:45
Источник: Корреспондент.net
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Победа лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен на выборах президента Франции является величайшим риском для стабильности Европе в этом году. Об этом гооврится в докладе швейцарского банка Credit Suisse, пишет Local.

Победа Ле Пен заложена в так называемом "негативном" сценарии, в случае реализации которого волатильность фондовых рынков резко вырастет.

У Credit Suisse есть еще два сценария. В "позитивном" сценарии заложена победа центриста Эммануэля Макрона, в "основном" - победа Макрона в первом туре и возможный проигрыш во втором, а также умеренно длительные переговоры о греческом долге.
Напомним, что кроме Ле Пен и Макрона еще одним кандидатом на выборах является бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

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