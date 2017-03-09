Ле Пен несет наибольший риск для Европы - Credit Suisse

Победа лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен на выборах президента Франции является величайшим риском для стабильности Европе в этом году. Об этом гооврится в докладе швейцарского банка Credit Suisse, пишет Local.

Победа Ле Пен заложена в так называемом "негативном" сценарии, в случае реализации которого волатильность фондовых рынков резко вырастет.

У Credit Suisse есть еще два сценария. В "позитивном" сценарии заложена победа центриста Эммануэля Макрона, в "основном" - победа Макрона в первом туре и возможный проигрыш во втором, а также умеренно длительные переговоры о греческом долге.

Напомним, что кроме Ле Пен и Макрона еще одним кандидатом на выборах является бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.