 

Лидеры США, Японии и Южной Кореи осудили запуск ракеты КНДР

12 февраля 2017 г. 11:37
Источник: Зеркало недели
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США, Япония и Южная Корея осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты, сообщает агентство АР.

По данным Стратегического командования Вооруженных Сил США, это была баллистическая ракета средней дальности, запущенная из города Кузонг провинции Пхенан-Пукто.

При этом отмечается, что ракета не угрожала безопасности Северной Америки. Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга рассказал репортерам о том, что ракета не поражала территориальные воды Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его  "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп  сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов". Абэ и Трамп выступили с совместным заявлением в субботу, сразу же после отчетов о том, что Северная Корея произвела первый в этом году успешный запуск  баллистической ракеты. В поместье Трампа во Флориде Абэ зачитал краткое сообщение, в котором призвал КНДР полностью выполнять соответствующие резолюциии Совета безопасности ООН.

По словам Абэ, Трамп сообщил ему о поддержке США. Премьер-министр Японии также считает, что появление Трампа доказывает его решительность в данном вопросе. После выступления Абэ с еще более коротким заявлением выступил сам президент США. "Я просто хочу, чтобы все поняли и полностью сознавали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего союзника, на 100 процентов", - отметил Дональд Трамп. Представитель Голубого дома (официальной резиденции президента Южной Кореи – ред.) рассказал о том, что Министр обороны Южной Кореи Ким Кван Чжин, в связи с запуском КНДР ракеты,  провел в телефонном режиме беседу с Советником по национальной безопасности США Майклом Флинном.

Лидеры обеих стран осудили поведение Северной Кореи и договорились о совместной работе по преодолению северокорейских провокаций. Запуск ракеты также осудило Министерство иностранных дел Южной Кореи. Там нарушение КНДР резолюций Совбеза ООН назвали "серьезной угрозой" международной безопасности, а саму зацикленность правительства  на наращивании ядерного потенциала – "иррациональной". Там также подчеркнули готовность к сотрудничеству с США и Японией для введения санкций в отношении КНДР. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хван Кио-ан пообещал Северной Корее ответные меры за испытание баллистической ракеты.

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