 

Литва построит забор на границе с Калининградской областью

14 января 2017 г. 15:55
Источник: Зеркало недели
25 просмотров

Литва намерена построить забор на границе с Калининградской областью, сообщает издание Lietuvos zinios. Как сообщил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас, на реализацию проекта планируется выделить 3,6 млн евро.

"Этих средств должно быть достаточно, чтобы установить забор. Рядом с забором будет установлены современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", - сообщил Мисюнас.

По словам министра, ограждение не будет "китайской стеной", но оно гарантирует, что контрабандисты не смогут пересечь границу. В настоящее время Литву от Калининградской области отделяет только контрольно-следовая полоса шириной 13 метров и специальные знаки.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.