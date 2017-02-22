Луценко сообщил о задержании прокуроров, вымогавших 130 тыс. взятки у бизнесмена

Также при получении 10 тыс. гривен взятки задержан начальник райотдела полиции в Житомирской области.

Сотрудники Генеральной прокуратуры задержали начальника отдела прокуратуры Киевской области и прокурора Ровенской области по подозрению в вымогательстве.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

По его словам, чиновники требовали у предпринимателя 130 тыс. грн за закрытие дела.

"Кроме того, во время получения 10 тыс. гривен взятки следователями житомирской прокуратуры был задержан заместитель начальника Хорошевского райотдела полиции. Л.Вийтович", - добавил Луценко.

Он также отметил, что все дела были реализованы благодаря сотрудничеству с гражданами.