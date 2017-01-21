 

Лукашенко о мигрантах: никакого "отстойника" в Беларуси не будет

21 января 2017 г. 13:47
Источник: Дело.ua
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости создания в стране "отстойника" для нелегальных мигрантов. Об этом он сказал на встрече с руководством белорусской пограничной службы, передает БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, у Минска "есть некие соглашения с ЕС по миграции", согласно которым еврочиновники выделяют белорусской стороне средства на обустройство мест пребывания мигрантов.

"В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо "свядомыя" кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в "отстойник". Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", — заявил Лукашенко.

"Если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию. Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду", — добавил президент.

Он подчеркнул, что в случае наличия в этом отношении каких-либо угроз Беларусь должна "немедленно приостановить подобные процессы".

18 января сообщалось о том, что власти Германии призвали ввести обязательную проверку мобильных телефонов у всех мигрантов, прибывающих в страну без документов

 

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