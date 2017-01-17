 

Международный суд ООН раскрыл подробности иска Украины против России

17 января 2017 г. 16:41
Источник: Новое время
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Международный суд ООН в Гааге раскрыл подробности иска Украины в отношении России.

Согласно сообщению суда, Украина обвинила Россию в нарушении международных договоренностей о запрете финансирования терроризма, в частности финансировании террористических группировок "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны".

Кроме того украинская сторона указала на вооруженный захват Россией территории Автономной республики Крым и города Севастополя и систематическое притеснение прав крымскотатарского народа.

Российская сторона также оказывала давление украинскую власть после Оранжевой революции, произошедшей в 2004 году, говорится в сообщении Международного суда.

Напомним, 16 января по поручению президента Украины Петра Порошенко Министерство иностранных дел подтвердило, что Киев подал иск против России в Международный суд ООН.

Порошенко накануне пояснил, что "Украина хочет привлечь Россию к ответственности за незаконную конфискацию украинского имущества, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение ущерба экологии и и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе".

По его словам, "российские боевики совершали многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, вынужденные покинуть свои дома". При этом Порошенко отметил, что Украина все время с начала конфликта действовала в формате международного права.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела по существу.

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