Минобороны России подтвердило гибель российского разведчика в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило гибель рядового-контрактника Артема Горбунова при выполнении боевых задач в районе сирийского города Пальмира.

Как передает Интерфакс, военнослужащий охранял группу российских военных советников. Он погиб 2 марта "при отражении попытки прорыва группы боевиков Исламского государства на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники".

В Минобороны России уточнили, что второй погибший в Сирии россиянин - житель Челябинской области Иван Слышкин - проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, но в 2013 году был уволен в запас.

Напомним, что впервые о гибели российского военнослужащего Артема Горбунова сообщили расследователи из Conflict Intelligence Team. По их информации, он служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде.

По информации СМИ, наемника частной военной компании Вагнера Ивана Слышкина убил снайпер во время боевых действий в Сирии. Перед отправкой в Сирию Слышкин проходил подготовку на базе в Молькино в Краснодарском крае, где тренируются наемники Вагнера, а также располагаются силы 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ.

