 

На Марш памяти Немцова в Москве приехали крымские татары

26 февраля 2017 г. 14:14
Источник: Украинская правда
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На Марше памяти Бориса Немцова, который начинается в Москве, будет сформирована колонна в защиту крымских татар.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин.

По его словам, с ним на марш пришла дочь замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Айше и 6 активистов из Крыма. Также в мероприятии принимает участие адвокат Николай Полозов.
Фейгин также сообщил, что на марш не разрешали пронести растяжку с требованием прекратить репрессии в Крыму.

Прямую трансляцию с марша памяти Немцова ведет "Радио Свобода".

Видео: 

Марш памяти Бориса Немцова. Прямая трансляция

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