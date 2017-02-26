На Марш памяти Немцова в Москве приехали крымские татары

На Марше памяти Бориса Немцова, который начинается в Москве, будет сформирована колонна в защиту крымских татар.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин.

По его словам, с ним на марш пришла дочь замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Айше и 6 активистов из Крыма. Также в мероприятии принимает участие адвокат Николай Полозов.

Фейгин также сообщил, что на марш не разрешали пронести растяжку с требованием прекратить репрессии в Крыму.

Прямую трансляцию с марша памяти Немцова ведет "Радио Свобода".