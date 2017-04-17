 

На ж/д вокзале Волновахи полицейские задержали бывшего работника "исправительной колонии "ДНР"

17 апреля 2017 г. 15:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Полиция Донецкой области задержала бывшего работника "исправительной колонии" так называемой ДНР, против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области, На железнодорожном вокзале г. Волноваха в поле зрения правоохранителей попал 32-летний житель Макеевки, когда ждал поезд в Кропивницкий. Зимой 2015 г. этот человек "работал на оккупантов и был охранником заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97".

Он, якобы, поехать к матери в Кропивницкий. Гражданин нервничал и избегал встречи с нарядом полиции, однако был задержан и доставлен в Волновахский отдел полиции, где рассказал все подробности пребывания в незаконных вооруженных формированиях. В 1915 г. он в должности младшего инспектора надзора и безопасности охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97. Через 3 месяца решил покинуть неперспективную работу, где платили меньше 2 тысяч гривен и уволился. С тех пор последний нигде не работал и проживал по месту жительства вместе с семьей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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