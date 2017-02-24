 

НБУ увидел готовность роста в банковской системе

24 февраля 2017 г. 19:02
Источник: УНИАН
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Глава НБУ уделила внимание тем условиям, в которых находилась Украина перед началом "большой банковской чистки" и подчеркнула безальтернативность тех изменений, которые пришлось внедрять.

Банковская система Украины после трехлетней очистки претерпела качественные изменения и готова к росту, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе конференции при участии глав центральных банков стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка 23-24 февраля Брюсселе (Бельгия).

"Мы уверены, что сейчас после трех лет постоянной работы, ландшафт банковской системы претерпел качественные существенные изменения, а основания для роста здорового финансового сектора заложены", - приводятся слова Гонтаревой в сообщении на странице НБУ в соцсети Facebook.

Глава НБУ уделила внимание тем условиям, в которых находилась Украина перед началом "большой банковской чистки" и подчеркнула безальтернативность тех изменений, которые пришлось внедрять.

Также Гонтарева поделилась с коллегами опытом одновременного проведения стресс-тестирования, очистки и внедрения новых нормативов регулирования.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.

 

 

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