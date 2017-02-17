 

ОБСЕ проведет встречу с Захарченко и Плотницким

17 февраля 2017 г. 15:29
Источник: Корреспондент.net
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Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбссе проведут встречу с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом сообщается на официальной странице СММ ОБСЕ в Twitter.

"СММ ОБСЕ приветствует готовность господина Захарченко и господина Плотницкого принять настойчивое приглашение от СММ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "СММ с нетерпением ждет обсуждения, как они могут способствовать соблюдению минских соглашений, одобренных Совбезом ООН".

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