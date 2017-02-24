Один военный погиб, двое ранены в четверг на Донбассе

Российско-оккупационные войска 83 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе в четверг. Двое украинских военных были ранены, один погиб.

Как сообщает штаб АТО, на Донецком направлении танк оккупантов неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из минометов различных калибров боевики обстреливали Пески, Зайцевое, Троицкое и Каменку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новоселовку, Луганское, Зайцевое. Снайпер обстреливал позиции военных в районе Новгородского.

На Луганском направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому – зенитные установки.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино, Новотроицкое. По Широкиному огонь вел снайпер.