 

Оппоненты Кернеса собирают митинг под горсоветом

21 февраля 2017 г. 10:36
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Игорь Черняк 21 февраля обратился в прокуратуру Харьковской области с заявлением о том, что должностные лица Юридического департамента Харьковского горсовета совершили преступление согласно ст.351 УК Украины (препятствование депутатской деятельности). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Свои действия он объяснил тем, что горсовет до сих пор не лишил Александра Шишкина звания почетного гражданина Харькова.

«В нашем городе чиновники готовы идти даже на преступление, чтобы только не позволить внести в сессионный зал вопрос о лишении террориста-окупанта-сенатора РФ Александра Шишкина звания "почётный гражданин города Харькова"», написал Черняк.

Также он призвал всех неравнодушных прийти 22 февраля в 9:00 под горсовет на митинг.

«Среда 22 февраля в 9-00 встречаемся под горсоветом! Все, кому небезразличен полный маразм и цинизм этой "почетно-террористической истории"», добавил Черняк.

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