Организатор терактов 11 сентября обвинил Обаму в убийстве мусульман

Американская газета опубликовала отрывки из письма, которое было написано Бараку Обаме заключенным в лагере Гуантанамо Халидом Шейхом Мохаммедом, обвиняемым властями США в организации теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В своем письме Мохаммед обвинил Обаму якобы в убийстве мусульман и гибели людей в Йемене и других странах, пишет Miami Herald.

Из письма следует, что "руки президента все еще мокрые от крови наших братьев и сестер, палестинских гражданских в Газе, а также людей, которые погибли от ударов США в Йемене и других местах". По словам Мохаммеда, теракт в Нью-Йорке 11 сентября стал естественной реакцией на "деструктивную политику США в отношении исламского мира".

Сам же террорист заявил, что даже приняв смерть будет очень счастлив, поскольку "встретит Аллаха и пророков". "И увижу моих лучших друзей, которых вы убили несправедливо во всем мире, и увижу Усаму бин Ладена", - написал он.

Как отмечает ВВС, письмо датировано 2015 годом. Его не посылали в течение нескольких месяцев из-за запрета руководства тюрьмы Гуантанамо. В сентябре 2015 года адвокаты Мохаммеда потребовали от судьи добиться отправки письма Обаме, ссылаясь на право каждого заключенного, которому грозит смертная казнь, обратиться к президенту за помилованием.

Письмо было отправлено в день, когда Обама выезжал из Белого дома, а поступило - когда туда прибыл Дональд Трамп.