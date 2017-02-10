 

Организатор терактов 11 сентября обвинил Обаму в убийстве мусульман

10 февраля 2017 г. 14:13
Источник: Левый берег
43 просмотра

Американская газета опубликовала отрывки из письма, которое было написано Бараку Обаме заключенным в лагере Гуантанамо Халидом Шейхом Мохаммедом, обвиняемым властями США в организации теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В своем письме Мохаммед обвинил Обаму якобы в убийстве мусульман и гибели людей в Йемене и других странах, пишет Miami Herald.

Из письма следует, что "руки президента все еще мокрые от крови наших братьев и сестер, палестинских гражданских в Газе, а также людей, которые погибли от ударов США в Йемене и других местах". По словам Мохаммеда, теракт в Нью-Йорке 11 сентября стал естественной реакцией на "деструктивную политику США в отношении исламского мира".

Сам же террорист заявил, что даже приняв смерть будет очень счастлив, поскольку "встретит Аллаха и пророков". "И увижу моих лучших друзей, которых вы убили несправедливо во всем мире, и увижу Усаму бин Ладена", - написал он.

Как отмечает ВВС, письмо датировано 2015 годом. Его не посылали в течение нескольких месяцев из-за запрета руководства тюрьмы Гуантанамо. В сентябре 2015 года адвокаты Мохаммеда потребовали от судьи добиться отправки письма Обаме, ссылаясь на право каждого заключенного, которому грозит смертная казнь, обратиться к президенту за помилованием.

Письмо было отправлено в день, когда Обама выезжал из Белого дома, а поступило - когда туда прибыл Дональд Трамп.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.