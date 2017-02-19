 

Организаторы блокады Донбасса собрались перекрыть ж/д-сообщение с РФ

19 февраля 2017 г. 17:05
Источник: Левый Берег

Участники блокады железнодорожного сообщения с оккупированной территорией Донбасса намерены заблокировать сообщение Украины с РФ, заявил один из организаторов блокады народный депутат Семен Семенченко

Семенченко сказал: "Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций".

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее Украину с оккупированной территорией, - через Станицу Луганскую Луганской области. "Остался один действующий железнодорожный путь - заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути", - сказал Семенченко.

По словам парламентария, участники блокады с начала акции воспрепятствовали проезду около 16 тыс вагонов. "С начала блокады 16 тыс вагонов не дошли туда и обратно. Мы планируем перекрыть всю торговлю с Россией, так называемыми ДНР/ЛНР", - сказал он.

По словам Семенченко, в блокаде задействовано около 100 человек.

Напомним, в связи с остановкой поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС, в Украине объявлено чрезвычайное положение в энергосистеме.

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