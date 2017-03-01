 

От Станицы Луганской отведут тяжелую технику

01 марта 2017 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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Контактная группа в Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда так называемой ДНР Дениса Пушилина.

"Переговорщикам удалось достигнуть ряда договоренностей в вопросах разведения сил и средств в районе Станицы Луганской и разрешения ситуации с Донецкой фильтровальной станцией. Представители ЛДНР высказали надежду на то, что достигнутые договоренности будут выполнены в ближайшее время", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что  Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства по отводу тяжелого вооружения, но сталкивается с провокациями. 

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