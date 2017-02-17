 

Перед годовщиной Евромайдана стоит вспомнить о страхе Кремля - RFERL

17 февраля 2017 г. 18:40
Источник: Зеркало недели
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Обозреватель пишет, что сама идея о способности людей выступить против авторитарного лидера пугает российскую власть.

Не имеет значнення, насколько терпеливо и упорно кто-то повторяет ложь, это все равно ложь. Неважно, как часто кто-то повторяет выдумки, они остаются выдумками.

Выступая на этой неделе перед журналистами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин "был достаточно терпеливым и последовательным в вопросе переворота, который произошел в Украине и который был проспонсорований из-за границы". Но все это-ложь.

Об этом пишет политический обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор.

"Дело вот в чем. То, что Путин терпеливо и настойчиво повторяет ложь и выдумки об Украине, - это не просто пропаганда и дезинформация. Это тактика выживания. Потому что то, что произошло в Украине в этом месяце три года назад, когда средний класс сверг коррумпированный и авторитарный режим - это то, чего коррумпированный и авторитарный режим Путина считает экзистенциальной угрозой. Протест простых граждан, готовых сражаться и умирать ради демократического будущего - это действительно для него угроза, поэтому он называет его "переворотом"", - пишет обозреватель.

Уитмор добавляет, что Путин не может допустить распространение мнения, что украинское общество может действовать от собственного имени. Так же как и то, что Украина действительно может принимать независимые решения. Потому что это тоже для него угроза. И именно поэтому в Москве придумывают, что протесты были "проплачены" из-за границы, а тем временем прилагают усилия для дестабилизации и дескредитации соседней страны.

"Я знаю, что все это не новость. Я говорил об этом годами. Но все это стоит повторить еще раз перед приближением годовщины кровавых событий на Евромайдане", - говорится в статье.

Тем временем в Украине за преступления против Майдана срок лишения свободы получил только один человек. 

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