Почти 4 месяца после обысков у Кернеса и Добкина - у ГПУ нет подозреваемых

Более четырех миллиардов гривен ущерба, 653 гектара отчужденных земель в пределах Харькова - так генеральный прокурор Украины Юрий Луценко характеризовал дело, в рамках которого в прошлом году 15 сентября следователи обыскали отель, где живет мэр Харькова Геннадий Кернес, и помещения Харьковского городского совета. Тогда правоохранители пришли и в дом, зарегистрированный на жену бывшего мэра Харькова, ныне нардепа Михаила Добкина. Но депутат показал паспорт с регистрацией в этом доме - и без разрешения Верховной Рады обыскать жилье следователи не смогли.

Дело прокуратура возбудила по факту раздачи земель жилищно-строительным кооперативам.

«Нам надо доказать, что руководство города Харькова, по нашей версии, создало преступную организацию, и, будучи в сговоре с руководителями различных департаментов - юридического, земельного и т.д., - готовило документы о фиктивных жилищных кооперативах, которым и передавало коммунальную землю. Затем счастливыми обладателями этих земель, якобы кооператорами, становились люди, связанные с самими же злоумышленниками, которые создали эту схему », - рассказывал в день обысков на брифинге генпрокурор.

Луценко приводил пример, что именно на земле, переданной жилищно-строительному кооперативу, построил свой дом Михаил Добкин.

Отвечая на вопрос журналистов, генеральный прокурор запутался в статусе Кернеса и Добкина - сначала сказал, что они пока являются свидетелями, затем отметил, что бывший и нынешний руководители Харькова являются подозреваемыми. Позицию начальника впоследствии скорректировала спикер Луценко Лариса Сарган. Она уточнила, что пока Геннадий Кернес и Михаил Добкин - свидетели.

Всего 15 сентября прокуратура провела 120 обысков - кроме мэра Харькова, еще и у его подчиненных и депутатов Харьковского горсовета. В прямом эфире нескольких каналов Луценко называл и других фигурантов «кооперативного дела», кроме Геннадия Кернеса и Михаила Добкина: руководителя юридического департамента Харьковского горсовета Владимира Коваленко, главного архитектора города Сергея Чечельницкого, бывшего руководителя областного управления Госземагентства Юрия Санина.

«Именно эти лица подозреваются нами в создании преступной организации с целью хищения государственных средств путем злоупотребления служебными обязанностями», - объяснял генпрокурор Юрий Луценко.

И дал обещание харьковчанам:

«650 гектаров на балансовую стоимость четыре миллиарда гривен, которые были украдены из харьковской собственности, вернутся в харьковскую собственность. Это я точно гарантирую. При этом буду очень стараться, чтобы за это ответили эти люди, которые организовали эту схему ».

После обысков прошло почти четыре месяца. «Громадське радіо» направило запрос в Генеральную прокуратуру - и узнало, что подозреваемых в «кооперативном деле» до сих пор нет.

«С целью полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного производства органом досудебного расследования принимаются все необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на проверку имеющейся у следователя информации о возможном совершении противоправных действий. В настоящее время сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения не осуществлялось », - ответила начальник отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Наталия Теличко.