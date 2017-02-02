"Пока придумали так": в России объяснили создание пограничной зоны с Беларусью

Об этом рассказал высокопоставленный источник в администрации президента России, передает Дождь.

Решение Москвы связано с "миграционными и террористическими угрозами", объясняют в Госдуме. "Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так", — сказал собеседник в Кремле.

По его словам, с отношениями Минска и Москвы "все будет хорошо". Источник в АП России также усомнился в том, что Беларусь может выйти из состава Евразийского экономического союза и из Организации договора о коллективной безопасности. Ранее о такой возможности сообщило агентство Regnum со ссылкой на неназванный источник.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что "в связи с обострением миграционной проблемы" пропускные пункты создают и страны ЕС, в том числе государства Шенгенского соглашения