 

"Пока придумали так": в России объяснили создание пограничной зоны с Беларусью

02 февраля 2017 г. 17:56
Источник: УНИАН
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Об этом рассказал высокопоставленный источник в администрации президента России, передает Дождь.

Решение Москвы связано с "миграционными и террористическими угрозами", объясняют в Госдуме. "Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так", — сказал собеседник в Кремле.

По его словам, с отношениями Минска и Москвы "все будет хорошо". Источник в АП России также усомнился в том, что Беларусь может выйти из состава Евразийского экономического союза и из Организации договора о коллективной безопасности. Ранее о такой возможности сообщило агентство Regnum со ссылкой на неназванный источник.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что "в связи с обострением миграционной проблемы" пропускные пункты создают и страны ЕС, в том числе государства Шенгенского соглашения

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