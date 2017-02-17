 

Полиция не будет штурмовать участников блокады

17 февраля 2017 г. 14:38
Источник: Корреспондент.net
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Спецназ МВД не собирается штурмовать участников блокады в Бахмуте. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления полиции Донецкой области.

"Информация, распространенная блокировщиками в СМИ о подготовке штурма, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сегодня утром в Бахмуте на место блокады выезжала следственно-оперативная группа для проведения следственных действий, потому что "уже открыто четыре уголовных производства".

"Машинист в сопровождении участкового офицера полиции пришли сегодня к месту блокировки в Бахмуте и попросили передать им тепловоз для того, чтобы они могли его забрать, – объяснили в полиции. – Им было отказано. В это время блокировщики подожгли перед тепловозом шины, в связи с чем на месте работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям".

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