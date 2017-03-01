Польша и Британия предложили новый формат переговоров по Донбассу

Договоренность по новому формату пока не достигнута.

Польша и Великобритания предложили Украина новый формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сказал на совместной с главой МИД Украины дел Павлом Климкиным и министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном пресс-конференции в Киеве.

"Мы обсудили и пытались дать оценку "нормандскому формату" и "минскому формату". Мы пришли к выводу, что оба этих формата принесли немного положительных изменений. "Минский" и "нормандский" формат остановили полномасштабную войну и полномасштабный конфликт между Украиной и Россией, но оба эти формата не решили проблему, не принесли мир между двумя странами. Мы готовы к тому, что Европа должна предложить расширенный формат, чтобы помочь Украине выбраться из проблем, созданных российской агрессией", - сказал Ващиковский.

Договоренность по новому формату пока не достигнута.

"Мы еще не договорились о новом формате... У нас есть надежда на возможность открыть дискуссию о новом формате", - отметил Ващиковский. По его словам, украинские власти должны решить, открывать ли новый формат переговоров.

Климкин, в свою очередь, заявил, что "когда трое друзей собираются вместе", это не обязательно является формальным началом нового формата, но это "обязательно начало новых совместных усилий".

В среду Ващиковский и Джонсон прибыли в Украину с официальным визитом.

В рамках "нормандского" формата сторонами переговоров являются Украина, Россия, Германия и Франция, в рамках "минского" - Украина, Россия и ОБСЕ.