 

Польша и Британия предложили новый формат переговоров по Донбассу

01 марта 2017 г. 21:01
Источник: Левый берег
23 просмотра

Договоренность по новому формату пока не достигнута.

Польша и Великобритания предложили Украина новый формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сказал на совместной с главой МИД Украины дел Павлом Климкиным и министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном пресс-конференции в Киеве.

"Мы обсудили и пытались дать оценку "нормандскому формату" и "минскому формату". Мы пришли к выводу, что оба этих формата принесли немного положительных изменений. "Минский" и "нормандский" формат остановили полномасштабную войну и полномасштабный конфликт между Украиной и Россией, но оба эти формата не решили проблему, не принесли мир между двумя странами. Мы готовы к тому, что Европа должна предложить расширенный формат, чтобы помочь Украине выбраться из проблем, созданных российской агрессией", - сказал Ващиковский.

Договоренность по новому формату пока не достигнута.

"Мы еще не договорились о новом формате... У нас есть надежда на возможность открыть дискуссию о новом формате", - отметил Ващиковский. По его словам, украинские власти должны решить, открывать ли новый формат переговоров.

Климкин, в свою очередь, заявил, что "когда трое друзей собираются вместе", это не обязательно является формальным началом нового формата, но это "обязательно начало новых совместных усилий".

В среду Ващиковский и Джонсон прибыли в Украину с официальным визитом.

В рамках "нормандского" формата сторонами переговоров являются Украина, Россия, Германия и Франция, в рамках "минского" - Украина, Россия и ОБСЕ.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.