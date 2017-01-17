 

Польским дипломатам не разрешили въезд в РФ через территорию Беларуси

17 января 2017 г. 19:35
Источник: Европейская правда
24 просмотра

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России отказали во въезде на территорию РФ дипломатам из Польши, которые въезжали с территории Беларуси.

Об этом сообщает издание Naviny.by.

Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Они были остановлены на границе России и Белоруссии на трассе Минск — Москва в Смоленской области.

"Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах", —сообщил представитель пограничного управления ФСБ России Александр Лазненко.

По его словам, на границе России и Белоруссии нет пограничных постов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев.

Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Белоруссией. Однако всем иностранцам было отказано во въезде.

Ближайший международный пункт пропуска, где граждане третьих стран могут пересечь границу России и Беларуси, находится в Брянской области — на стыке с границей с Украиной, также можно проехать через КПП "Бурачки" на границе Латвии и России.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.