Польским дипломатам не разрешили въезд в РФ через территорию Беларуси

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России отказали во въезде на территорию РФ дипломатам из Польши, которые въезжали с территории Беларуси.

Об этом сообщает издание Naviny.by.

Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Они были остановлены на границе России и Белоруссии на трассе Минск — Москва в Смоленской области.

"Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах", —сообщил представитель пограничного управления ФСБ России Александр Лазненко.

По его словам, на границе России и Белоруссии нет пограничных постов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев.

Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Белоруссией. Однако всем иностранцам было отказано во въезде.

Ближайший международный пункт пропуска, где граждане третьих стран могут пересечь границу России и Беларуси, находится в Брянской области — на стыке с границей с Украиной, также можно проехать через КПП "Бурачки" на границе Латвии и России.

