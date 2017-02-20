Порошенко обвинил Россию в умышленных обстрелах жителей Донбасса

Российско-оккупационные войска на Донбассе целенаправленно атакуют мирных жителей, заявил президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild.

"У причины того, что Минское мирное соглашение не работает, есть имя – Путин. Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы, и соблюдали соглашение, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно. Ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматическая. У нас есть четкие доказательства того, что целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо", - сказал он.

Порошенко спросили, чувствует ли Украина себя брошенной на произвол судьбы со стороны США, на что он ответил отрицательно.

"Скорее наоборот! В Мюнхене у меня состоялась замечательная беседа с Майклом Пенсом, вице-президентом США. Мы разделяем одинаковые ценности, и Пенс в деталях осведомлен о ситуации на востоке Украины. Он также знает, почему не работают "минские договоренности", и что ответственность за это лежит исключительно на России. Тот факт, что Россия отныне признает паспорта оккупированных регионов, дополнительно свидетельствует о ее влиянии. Какие еще доказательства нужны?" - ответил он.

После этого Порошенко задали вопрос о том, обсуждались ли на встрече с Пенсом поставки вооружения, на что президент ответил, что Украине нужно оборонительное оружие, и США с Европой это понимают.

"Мы у себя в Украине защищаем Европу против российской агрессии! И мы все знаем, что после Украины это может коснуться других стран. В Донецке Россия испытывает самые современные в мире системы вооружений. На оккупированных территориях в настоящее время находится 700 танков и 1 250 единиц артиллерийских систем, применяемых против Украины. Вы знаете, я - президент мира, но здесь речь идет о защите нашей страны и людей. Для этого нам срочно нужно оборонительное оружие. Я убежден, что США и Европа это осознают", - ответил он.

Отвечая на вопрос о договоренности прекращения огня с понедельника, 20 февраля, Порошенко ответил, что за последние годы была уже не одна такая договоренность, и Россия ни разу полностью ее не соблюдала.

Напомним, с 29 января по 9 февраля в результате боевых действий на Донбассе погибли 9 гражданских лиц и более 40 получили ранения, подсчитала ОБСЕ.

На прошлой неделе при обстрелах боевиками Авдеевки погиб один человек, несколько гражданских были ранены.